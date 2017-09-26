Производство и продажа мяса птицы в Тамбовской области выросли на 87%

ТАМБОВ, 26 сен — РИА Новости. Объем производства и реализации мяса птицы в Тамбовской области за первые восемь месяцев этого года составил более 152 тысяч тонн, что превышает аналогичный прошлогодний показатель тонн не менее, чем на 87%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Такого увеличения удалось достичь за счет ввода в эксплуатацию крупных комплексов по производству и переработке мяса птицы в Первомайском и Токаревском районах. Это ООО "Тамбовская индейка" и ОАО "Токаревская птицефабрика", — сказал представитель пресс-службы.

Про его словам, выход этих производственных площадок на полную мощность планируется только в следующем году, в результате чего производство мяса птицы в Тамбовской области составит около 340 тысяч тонн в год.

На территории области уже несколько лет также работает АО "Инжавинская птицефабрика". На сегодняшний день предприятие производит более 110 тысяч тонн мяса в год.

За последние несколько лет сельское хозяйство в регионе демонстрировало устойчивую динамику роста. "Масштабные проекты на Тамбовщине реализуются благодаря успешному взаимодействию власти и бизнеса, и в планах региона — дальнейшее увеличение объемов сельхозпроизводства", — цитируют в пресс-службе слова губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

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