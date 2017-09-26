На форуме "Деловая Ингушетия" могут быть заключены сделки на 8,7 млрд руб

МАГАС, 26 сен — РИА Новости. Адам Буражев. Участники четвёртого экономического форума и многопрофильной выставки "Деловая Ингушетия-2017", проходящего в эти дни в регионе, намерены заключить несколько инвестсоглашений на сумму более 8,7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.

"Речь идет о возведении 300-квартирного дома, тепличного хозяйства, завода по производству минеральной воды "Аква", трёх четырёхэтажных домов, реализации проекта по выращиванию черешни", — отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что в рамках форума прошло пленарное заседание на тему " Механизмы привлечения внебюджетных средств" и награждение грамотами Главы республики отличившихся предпринимателей и представителей власти.

Свою продукцию на выставке представили 160 предпринимателей из ряда регионов России. Впервые в форуме приняли участие представители общественной организации "Женщины бизнеса" и Ассоциации российских предпринимателей. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, особым интересом у гостей форума пользовались и стенды местных сельхозтоваропроизводителей.

"Цель мероприятия — популяризировать продукцию и услуги местных предпринимателей, наладить контакты предпринимателей республики с коллегами из других субъектов", — отметил собеседник агентства.

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