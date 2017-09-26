МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях и актуализирующий вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств, сообщает пресс-служба парламентария.
"В первую очередь, законопроект направлен на повышение качества аудита, потому что передача полномочий с муниципального на региональный уровень – это возможность привлечь максимально профессионально подготовленных специалистов по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на местном уровне", — сказала журналистам автор законопроекта.
"Кроме того, это позволит исключить формальный подход и избыточные траты муниципального бюджета на содержание контрольных органов. Что особо актуально для удалённых и малонаселенных муниципалитетов", — добавила Яровая.
Законопроектом также вводится обязательная процедура информирования правоохранителями региональных законодателей о результатах доследственных проверок и принятых решениях по материалам, переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ, отмечается в сообщении пресс-службы. Данное правило уже действует на федеральном уровне.
Яровая считает, что "для регионов и муниципалитетов вопрос эффективного использования бюджетных средств – вопрос номер один, который требует ответственного и пристального внимания".
Депутат отметила, что законопроект разработан в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 года встречи членов Совета законодателей и поддержан фракцией "Единая Россия".