Яровая внесла в ГД проект о контроле за тратами бюджетных денег в регионах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях и актуализирующий вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств, сообщает пресс-служба парламентария.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно документу, предлагается установить право муниципалитетов делегировать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на региональный уровень.

"В первую очередь, законопроект направлен на повышение качества аудита, потому что передача полномочий с муниципального на региональный уровень – это возможность привлечь максимально профессионально подготовленных специалистов по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на местном уровне", — сказала журналистам автор законопроекта.

"Кроме того, это позволит исключить формальный подход и избыточные траты муниципального бюджета на содержание контрольных органов. Что особо актуально для удалённых и малонаселенных муниципалитетов", — добавила Яровая.

Законопроектом также вводится обязательная процедура информирования правоохранителями региональных законодателей о результатах доследственных проверок и принятых решениях по материалам, переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ, отмечается в сообщении пресс-службы. Данное правило уже действует на федеральном уровне.

"Это означает, что по всем материалам, по которым будет проводиться доследственная проверка, будет осуществлен дополнительный не только парламентский, но и публичный контроль, потому как деятельность органов законодательной власти носит публичный характер. Что особенно важно, мы актуализируем вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств", — подчеркнула депутат.

Яровая считает, что "для регионов и муниципалитетов вопрос эффективного использования бюджетных средств – вопрос номер один, который требует ответственного и пристального внимания".

Депутат отметила, что законопроект разработан в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 года встречи членов Совета законодателей и поддержан фракцией "Единая Россия".