ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Ульяновской области

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк России 26 сентября 2017 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация": Ульяновская область, сообщается на сайте регулятора.
Слева и справа на внешнем кольце лицевой стороны монеты расположены изображения ветви лавра и дуба, соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Ульяновской области.
Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений.