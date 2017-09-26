ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Ульяновской области

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк России 26 сентября 2017 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация": Ульяновская область, сообщается на сайте регулятора.

© Пресс-служба Банка России Банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация": Ульяновская область. 26 сентября 2017 © Пресс-служба Банка России Банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом 10 рублей серии "Российская Федерация": Ульяновская область. 26 сентября 2017

Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Тираж монеты — 10 миллионов штук.

Слева и справа на внешнем кольце лицевой стороны монеты расположены изображения ветви лавра и дуба, соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Ульяновской области.

Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений.