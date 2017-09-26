Макроэкономическая политика должна быть "скучной", считает замглавы Минфина

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Макроэкономическая политика государства должна быть "скучной", считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Чего дальше ожидать от макроэкономической политики? Здесь я, наверное, всех разочарую: здесь не стоит ждать ничего — макроэкономическая политика должна быть максимально скучной", — заявил Колычев, выступая на конференции рейтингового агентства Fitch.

Он пояснил, что под "скучной" макроэкономической политикой понимает низкие риски, более высокие инвестиции и повышение потенциального роста.

"Меры по тому, чтобы сделать макроэкономическую политику скучной, по нашим оценкам, могут добавить к потенциальным темпам роста (экономики — ред.) порядка 0,5%. Раньше у нас были темпы роста в пределах 1,5%, сейчас эта цифра ближе к 2%", — добавил Колычев.