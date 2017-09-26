Нефть дешевеет после обновления максимумов в понедельник

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Цена нефти снижается во вторник в рамках коррекции, оставаясь при этом у рекордных отметок, достигнутых днем ранее, поскольку трейдеры обеспокоены возможным прекращением транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии, свидетельствуют данные торгов.
Рынки отреагировали на угрозы премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости, объяснив это заботой о национальной безопасности Турции. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.
Инвесторы продолжают отыгрывать итоги встречи министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+. Участники встречи выразили удовлетворенность уровнем выполнения сделки и обязались мониторить объемы своего экспорта. Кроме того, министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук сообщил о том, что добыча "черного золота" в Ливии и Нигерии еще не стабильна, но эти страны выразили готовность присоединиться к соглашению ОПЕК+, как только эта проблема будет разрешена.
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