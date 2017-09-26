Медведев расширил границы ТОР "Южная Якутия"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Южная Якутия", соответствующий документ опубликован на сайте правительства во вторник.

"Подписанным постановлением расширены границы ТОР "Южная Якутия". В нее включены земельные участки, расположенные на территории муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия)", — говорится в справке к документу.

Как отмечается, принятое решение позволит реализовать инвестиционный проект по созданию центра технической поддержки "БЕЛАЗ-САХА" (планируемый срок реализации — 2017-2028 годы).