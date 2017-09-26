Резидент "Азов-Сити" намерен построить казино в игорной зоне "Приморье"

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Резидент "Азов-Сити" ЗАО "Шамбала" презентовало проект развлекательного комплекса с казино, который компания намерена построить в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком, сообщает администрация Приморского края.

"Приморье" имеет большой потенциал для того, чтобы стать развлекательным курортом международного класса. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы стать его резидентами. Мы хотим предложить самый масштабный и амбициозный проект из тех, что делали ранее", – рассказал глава компании Максим Смоленцев.

Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостинцу на не менее чем 250 номеров. Минимальная площадь улучшенного стандарта составит 50 квадратных метров. Также в проекте – создание ресторанов, барной зоны, сцены, гранд-буфета с "открытой кухней", спа-салона, ночного клуба площадью две тысячи квадратных метров и торговых павильонов.

Первая очередь строительства займет около двух лет. На первом этапе предусмотрено возведение казино. Площадь застройки займет почти 16 тысяч квадратных метров. В рамках второй очереди инвестор рассчитывает создать гостиничный комплекс и развлекательный сектор – это около трех лет. Площадь строительства составит около 42 тысячи квадратных метров. Сумма заявленных инвестиций на первом этапе составит около 2 миллиардов рублей, на втором этапе – почти 8 миллиардов.

Сегодня в игорной зоне ведут работы два резидента: ООО "Даймонд Форчун Холдингс Прим" с первым объектом Selena и ООО "Приморский Энтертейнмент Резорт Сити", которая намерена завершить строительство своего объекта к концу 2018 года.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади 620 гектаров помимо развлекательных центров и казино ряд инвесторов планируют возвести четыре пятизвездочных отеля, семь четырехзвездочных и четыре трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную.

Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Ключевыми инвесторами игорной зоны являются "Джи 1 Интертейнмент" совместно с Melco International Development Limited, малайзийская компания NagaCorp Ltd, "Даймонд Форчун Холдингс Прим".