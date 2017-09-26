Совфед законодательно поддержит реструктуризацию кредитов регионов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что СФ готов обеспечить законодательную поддержку программы реструктуризации кредитов регионов.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета. По его словам, минимальный срок реструктуризации составит семь лет, а регионы, которые в 2018-2019 годах покажут рост налоговой базы не ниже инфляции, смогут рассчитывать на больший срок — 12 лет.

"Совет Федерации готов обеспечить законодательную поддержку, необходимую для реализации этой инициативы. Она позволит снять остроту проблемы. Регионы получат возможность тратить финансы именно на развитие, повысят свою инвестиционную привлекательность", — рассказала Матвиенко в интервью "Российской газете".

Она также отметила, что в СФ сделают все, чтобы в сжатые сроки подготовить и принять закон, который позволит устранить посредников между поставщиками услуг ЖКХ и их потребителями. По словам председателя Совфеда, работа над соответствующим проектом уже ведется.

"Мы начали совместную с Минстроем работу над законопроектом, направленным на устранение посредников между поставщиками услуг и их потребителями. Развитие информационных технологий позволяет обойтись без таких звеньев. Их ликвидация приведет как к сокращению задолженности потребителей перед поставщиками ресурсов и услуг, так и к снижению тарифов для населения. Сделаем все, чтобы подготовить и принять соответствующий закон в сжатые сроки", — заявила Матвиенко.

Кроме того, она сообщила, что члены Совфеда готовы содействовать реализации мероприятий программы Десятилетия детства, в том числе при необходимости внести изменения в законодательство, регулирующее детскую и семейную политику государства.

Матвиенко также заявила, что на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге ожидаются делегации из Северной и Южной Кореи. Так, по словам председателя Совфеда, Республика Корея уже определила состав своей делегации на 137-ю Ассамблею МПС, и парламентарии КНДР также высказали намерение принять участие в форуме.

"Так что ждем в Санкт-Петербурге обе корейские делегации. Встречаться ли делегациям "на полях" Ассамблеи — решать им самим. Россия как принимающая страна будет всемерно способствовать диалогу", — подчеркнула Матвиенко.