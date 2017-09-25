В МТС прокомментировали сообщения об отмене роуминга внутри России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В МТС подтвердили, что компания ведет переговоры с федеральными ведомствами об отмене роуминга внутри России, сообщил глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников "Газете.ру".

"Мы находимся в диалоге с антимонопольном ведомством и министерством по этому вопросу", — заявил Солодовников. Он добавил, что ранее была достигнута договоренность о том, что операторы представят властям детализированные предложения с учетом интересов абонентов и отрасли.

Ранее днем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что национальный роуминг в России планируется отменить в течение девяти месяцев. Как рассказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, диалог с операторами по этому вопросу складывается в позитивном ключе.

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Без предупреждения меняли условия тарифов

Нет, никаких проблем не возникало Результаты 27.8% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

43.0% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

5.7% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.6% Без предупреждения меняли условия тарифов

10.9% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

В России существует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг, в свою очередь, нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Ранее ФАС возбудила дела против операторов "большой четверки" из-за цен на связь в национальном роуминге. Дела рассмотрят в конце сентября.

В августе ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену. Минкомсвязь и антимонопольная служба рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов уже в начале 2018, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров.