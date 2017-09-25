В МТС прокомментировали сообщения об отмене роуминга внутри России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В МТС подтвердили, что компания ведет переговоры с федеральными ведомствами об отмене роуминга внутри России, сообщил глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников "Газете.ру".
Ранее днем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что национальный роуминг в России планируется отменить в течение девяти месяцев. Как рассказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, диалог с операторами по этому вопросу складывается в позитивном ключе.
27.8%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
43.0%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.7%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.6%Без предупреждения меняли условия тарифов
10.9%Нет, никаких проблем не возникало
В августе ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену. Минкомсвязь и антимонопольная служба рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов уже в начале 2018, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров.