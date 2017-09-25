Блокчейн приведет к децентрализации мировой экономики, заявил Греф

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Развитие цифровых технологий и, в частности, блокчейна приведут к децентрализации экономики в мире, а также движению компаний в сторону создания экосистем (сетей организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы), сообщил президент Сбербанка Герман Греф на заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Я не слышал ни одного ясного описания, мы стараемся быть, что называется, на мировых рубежах, мы самые большие экспериментаторы с технологией "блокчейн" в стране. Видно, что это радикальный сдвиг и технологический, и бизнес-модели. Каким он будет, пока непонятно", — отметил он. Технология блокчейна — система организации распределенной базы данных. По ней, в частности, работает база биткоина.

"Никто не понимает, какой будет ситуация с экономикой блокчейна. Очевидно, что следующий этап — это этап децентрализованной экономики", — считает Греф.

Кроме того, совершенствование технологической платформы становится основой для успешного бизнеса, подчеркнул глава Сбербанка. "Мы видим, что все движется в экономику экосистем. Наша страна в этом смысле отстаёт. Самая развитая страна в этом смысле — это Китай. Мы видим, что за этим будущее", — заключил он.