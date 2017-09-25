Tele2 планирует провести поэтапную отмену роуминга внутри России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 планирует поэтапно отказаться от внутренних роуминговых наценок в 2018 году, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.

До конца 2017 года абоненты оператора будут общаться внутри сети, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом по всей России по расценкам своего тарифного плана.

"В дальнейшем мы предполагаем поэтапную отмену роуминговых наценок и за голосовые соединения с абонентами других операторов", — говорится в заявлении Tele2. В компании также отметили, что абоненты уже сегодня могут выбрать тариф без надбавок за общение во время поездок.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цены на связь после отмены внутрисетевого роуминга останутся на прежнем уровне. По его словам, ФАС поможет сотовым оператором снять барьеры и минимизировать потери. "И таким образом все останутся в хорошем настроении", — сказал глава ведомства.