Инфраструктура проекта МТУ в Заполярье будет готова до конца 2019 года

МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Вся инфраструктура проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (МТУ)", в том числе энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на совещании по организации электроснабжения потребителей проекта.

Участники совещания обсудили строительство объектов электроэнергетического комплекса и обеспечение технологического присоединения к электросетям объектов МТУ. Глава региона напомнила, что для обеспечения энергией новых объектов и повышения надежности энергоснабжения уже существующих потребителей принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт "Мурманская".

Ковтун напомнила, что в инвестиционную программу ПАО "ФСК ЕЭС" включен соответствующий инвестпроект со сроком реализации до 2019 года. Соответствующие мероприятия также запланированы к реализации и со стороны ПАО "МРСК Северо-Запада".

"Что касается судьбы самого проекта МТУ, то она остаётся неизменной. Как вы знаете, 21 апреля в ходе визита в Мурманскую область председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил стратегический характер проекта и дал поручение обеспечить его завершение до 2020 года. Соответственно, вся инфраструктура, в том числе энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года", – сказала Ковтун.

Этот вопрос также рассматривался 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством президента РФ Владимира Путина. По его итогам президент поручил правительству принять исчерпывающие меры по реализации проекта МТУ в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта, перечень включённых в него объектов, состав и обязательства участников.

Мурманский транспортный узел (МТУ) — крупнейший у северных берегов РФ, а мурманский порт — самый северный из незамерзающих портов РФ. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива.

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