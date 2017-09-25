Отмена внутрисетевого роуминга не приведет к росту тарифов, заявили в ФАС

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на связь для абонентов из России после отмены внутрисетевого роуминга не вырастут. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Он отметил, что ФАС при этом поможет сотовым оператором снять ненужные барьеры, минимизировать потери от отмены роуминга, чтобы они могли расширять свой бизнес и в итоге больше зарабатывать на обороте.

"И таким образом все останутся в хорошем настроении. И об этом мы, собственно, и договорились", — рассказал Артемьев.

Каким бывает роуминг

В России действует несколько видов роуминга. Внутрисетевой позволяет абоненту общаться за пределами его региона за отдельную плату, национальный включается, когда сети определенного оператора вообще в регионе нет. Отдельный роуминг действует в Крыму.

Летом этого года ФАС проверила цены на внутрисетевой роуминг и сочла их необоснованно высокими. Служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по России. Фактически это означает отмену внутрисетевого роуминга.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, несправедливым платить за внутренний роуминг в сотовых сетях считает большинство россиян — 79%.