АНОСИНО (Московская обл.), 25 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко предложил подумать над российскими аналогами слов "майнинг" и "блокчейн", министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров поддержал это предложение.

На расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, проходящем в подмосковном Аносино, Ющенко обратил внимание на то, что цифровые технологии, как предполагается, войдут в самые отдаленные деревни.

"Может, тоже параллельно подумать о том, чтобы внедрять импортозамещение в терминологию цифровых технологий. Потому что в самой далёкой деревне, я уже не говорю, но даже в городах не все понимают, что такое майнинг, блокчейн и так далее. Все, конечно, не заменить, но какое-то направление в этом можно сделать", — сказал Ющенко.

"Полностью с вами согласен", — отметил Никифоров.

Технология блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Майнинг – процесс добычи криптовалюты при помощи высокопроизводительных вычислительных ресурсов.