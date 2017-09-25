МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Банк России разработал законопроект, предусматривающий временные ограничения на выезд за рубеж недобросовестных руководителей и владельцев банков и других финансовых организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

"Банк России разработал проект закона, предусматривающий временные ограничения права на выезд из РФ недобросовестных руководителей и владельцев кредитных и некредитных финансовых организаций", — сообщили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами.

По закону выехать за границу сейчас не могут граждане РФ, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей по выплатам налогов, кредитов, штрафов, алиментов, а также по оплате за услуги ЖКХ.

В сентябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила подумать над возможностью распространить запрет на выезд из РФ и на подозреваемых в недобросовестности банкиров. Она тогда отмечала, что зачастую причиной падения банков являются не экономические обстоятельства, а жульнические операции, а банкиры при этом часто скрываются за границей.

Президент, в свою очередь, отметил, что в этом вопросе нужно быть очень аккуратным, чтобы не ограничивать свободу людей, но пообещал дать поручения правительству и правоохранительным органам выработать меры решения проблемы бегства за рубеж банкиров, нарушающих законодательство РФ.