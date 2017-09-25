Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству к 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа, отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 сентября 2017 года.

"Обеспечить повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа: с 1 января 2018 года – до 85% и с 1 января 2019 года – до 100%, а также внести соответствующий законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации вместе с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Срок – 10 октября 2017 года", — говорится в документе.

Ранее правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. На сайте кабмина отмечалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.

Кроме того, до 30 октября, согласно поручению президента, кабинет министров должен обеспечить утверждение и реализацию плана мероприятий по совершенствованию законодательства и функционирования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, обратив особое внимание на целесообразность уточнения лиц, на которых возложены функции заказчика и оператора такой системы; определение источников и порядка осуществления финансирования работы системы; уточнение сроков и состава обязательной информации, подлежащей размещению в системе, и реализации с учетом принятых решений пилотных проектов; необходимость обеспечения защиты персональных данных.

Также Путин распорядился обязать федеральные органы исполнительной власти, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах, оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в таких домах.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.