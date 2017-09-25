Глава ФАС о борьбе за отмену международного роуминга: начинать надо с ЕАЭС

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Необходимо бороться за отмену международного роуминга, начав с его отмены между странами ЕАЭС, считает глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

В настоящее время ФАС и операторы "большой четверки" ведут работу по отмене роуминга в РФ. Согласно требованию ведомства, компании должны устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России до 15 декабря.

Минкомсвязь РФ также прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза. Евросоюз с 15 июня 2017 года отменил плату за роуминг для абонентов компаний мобильной связи ЕС.

Артемьев отметил, что начать необходимо с отмены роуминга внутри ЕАЭС. "В конечном итоге, мы должны существенным образом бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще", — сказал Артемьев в интервью "Россия 24".

По его словам, отмена международного роуминга — это "светлое будущее".

"Что касается Таможенного союза, надо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два-три года такие решения были приняты", — добавил он.