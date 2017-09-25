Власти помогут операторам компенсировать отмену роуминга в России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на связь для потребителей в РФ после отмены внутрисетевого роуминга не вырастут, это недопустимо, но власти помогут операторам компенсировать потери, позволив расширять свой бизнес, заявил журналистам по итогам совещания с Минкомсвязи и операторами глава ФАС Игорь Артемьев.
"Мы всячески будем способствовать снятию всяких ненужных барьеров, потому что компании делают шаг навстречу потребителю и, в общем, теряют, конечно, определенные ресурсы. Мы позволим им и постараемся помочь от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, и они расширили свой бизнес, чтобы они могли больше зарабатывать на обороте. И таким образом все останутся в хорошем настроении. И об этом мы, собственно, и договорились", — рассказал Артемьев.
По его словам, изменится ряд приказом Минкомсвязи, которые позволят операторам чувствовать себя более комфортно на рынке. "Благодаря этому на самом деле ухудшение положения потребителя на рынке никак не произойдет", — отметил руководитель ФАС.
ФАС в августе предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В понедельник Артемьев заявил, что диалог ФАС с операторами "большой четверки" по отмене роуминга в России идет конструктивно, продолжится в ближайшие месяцы.