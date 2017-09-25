Власти помогут операторам компенсировать отмену роуминга в России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Цены на связь для потребителей в РФ после отмены внутрисетевого роуминга не вырастут, это недопустимо, но власти помогут операторам компенсировать потери, позволив расширять свой бизнес, заявил журналистам по итогам совещания с Минкомсвязи и операторами глава ФАС Игорь Артемьев.

"Отмена роуминга не приведёт к тому, что кому-то придётся платить больше, это недопустимая вещь. Этого не будет", — сообщил Артемьев.

"Мы всячески будем способствовать снятию всяких ненужных барьеров, потому что компании делают шаг навстречу потребителю и, в общем, теряют, конечно, определенные ресурсы. Мы позволим им и постараемся помочь от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, и они расширили свой бизнес, чтобы они могли больше зарабатывать на обороте. И таким образом все останутся в хорошем настроении. И об этом мы, собственно, и договорились", — рассказал Артемьев.

По его словам, изменится ряд приказом Минкомсвязи, которые позволят операторам чувствовать себя более комфортно на рынке. "Благодаря этому на самом деле ухудшение положения потребителя на рынке никак не произойдет", — отметил руководитель ФАС.

Глава службы также рассказал, что у операторов "есть проблемы по вхождению в соответствующие дома, когда управляющие компании, пустив одного оператора, не пускают другого, хотя есть техническая возможность". ФАС на эту тему выиграло немало судов. "Но чтобы эту проблему системно решить, нужно выпустить акт правительства, который называется "правила недискриминационного доступа" в соответствующей сфере. Но мы не только в этой сфере внутридомовых коммуникаций посмотрим на проблему, мы посмотрим более широко на эту проблему в системе", — заявил он.

ФАС в августе предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В понедельник Артемьев заявил, что диалог ФАС с операторами "большой четверки" по отмене роуминга в России идет конструктивно, продолжится в ближайшие месяцы.