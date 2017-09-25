В Барнауле пройдет юбилейный X алтайский региональный IT-форум

БАРНАУЛ, 25 сен — РИА Новости. Представители ведущих компаний в сфере информационных технологий, эксперты и специалисты IT-бизнеса соберутся 5 октября на площадке в Краевом театре драмы для участия в юбилейном Алтайском IT-форуме, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Форум в этом году приурочен к 80 летию со дня образования Алтайского края.

"За последние девять лет аудитория форума увеличилась в 15 раз. В 2016 году в нем участвовало около 700 человек. В 2017 году ожидается намного больше: руководителей предприятий, ИТ-специалистов, представителей компаний, производящих оборудование и ПО", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за время проведения форум стал самым значимым событием в отрасли информационных технологий на Алтае, а его участники представляют организации и предприятия практически всех городов Сибирского Федерального округа.

Программа форума спланирована очень насыщенной: шесть тематических секций, демо-зона и выставка оборудования, подведение итогов конкурсов и подписание соглашений о сотрудничестве. В рамках секций обсудят вопросы использования информационных технологий для повышения качества жизни населения, использование ИТ для повышения эффективности бизнес-процессов на предприятиях, возможности ИТ для социальной сферы, проблемы информационной безопасности, вопросы подготовки кадров для ИТ-отрасли.

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