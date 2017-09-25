Свинокомплекс на 23 тысячи голов откроют в Тюменской области до конца года

ТЮМЕНЬ, 25 сен — РИА Новости. Свиноводческий комплекс, на котором планируется содержать до 23 тысяч голов свиней, откроется в Нижнетавдинском районе Тюменской области до конца года. Комплекс, который будет включать кормоцех и цех первичной обработки, даст региону более 150 новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей. Строительство свинокомплекса началось в 2016 году. Сейчас завершены основные строительные работы, закончен монтаж оборудования. Все производственные процессы предполагают автоматизацию, что облегчит труд людей, занятых на производстве", — сказал собеседник агентства.

"Агропромышленный комплекс и реализуемые в этой сфере инвестпроекты создают новые возможности и для других отраслей. У нас огромный внутренний рынок, который еще не заполнен. Самое главное — желание идти вперед, наличие ресурсов и умений. Эти три составляющие и дают возможность увеличивать наш валовой внутренний продукт, развивать сельское хозяйство и нашу экономику", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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