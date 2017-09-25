В Госдуме призвали защитить россиян от криптовалютной "пирамиды"

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин призвал не допустить превращения криптовалют в очередную финансовую пирамиду, от которых за новейшую историю России уже пострадали миллионы граждан.

"Сегодня мы становимся свидетелями бума криптовалют, в который вовлекаются не только криптоэнтузиасты или криптоанархисты, но и рядовые граждане, которые ищут возможности выгодных инвестиций. В этой связи возникает вопрос: как государство должно реагировать на ICO (первичные размещения токенов криптовалют)? Как на дикое поле, где граждане сами рискуют своими вложениями? Или же оно должно установить ответственность инициаторов ICO, если те захотят скрыться с собранными деньгами?", — сказал Левин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"На мой взгляд, в стране, где миллионы пострадали от пирамидальных схем, нельзя допустить повторения ситуации, когда граждане закладывают квартиру и берут непосильные кредиты для вложения в криптовалюты", — подчеркнул глава думского комитета.

Ряд стран мира уже открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено.

ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале сентября заявляла, что регулятор не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов. А позже высказалась еще жестче, заявив, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Вместе с тем в правительстве звучат другие мнения. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов в августе заявлял, что крипторубль должен существовать и кабмин будет аккуратно работать в данном направлении. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре сообщил, что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и для физлиц покупка и продажа такого инструмента должна осуществляться по аналогии с ОФЗ.