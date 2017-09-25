В Тюменской области запустят производство по резке металла

ТЮМЕНЬ, 25 сен — РИА Новости. Сервисный центр по продольной резке металла начнет работу в Тюменской области в четвертом квартале 2017 года.

центр обеспечит не только собственные нужды завода "Тюменьремдормаш", на производственной площадке которого он откроется, но и позволит выполнять заказы для предприятий из соседних регионов. Ежемесячно завод будет производить до 3 тысяч тонн продукции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Стоимость проекта оценивается в 360 миллионов рублей, ощутимую поддержку оказало правительство региона, выделив субсидию на покупку нового итальянского оборудования. Цех ориентирован на выпуск штрипсов — мерной металлической полосы в рулонах, которая используется для изготовления барьерного дорожного ограждения, опор освещения, труб различного формата", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проект даст региону 40 новых рабочих мест.

Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, именно развитие промышленности выступает основным фактором роста региональной экономики. За десять лет промышленное производство утроилось. Основные точки роста — крупные промышленные узлы и отдельные индустриальные проекты, реализуемые на территории региона.

"Для нас важны все инвесторы без исключения — все, кто двигает экономику вперед, создает новые рабочие места",- подчеркнул глава региона.

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