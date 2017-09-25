В МЭР уверены в дальнейшем повышении международных рейтингов России

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Повышение рейтингов РФ со стороны международных агентств неизбежно, Moody's и S&P выдерживают паузу, так как им сложно признать свои ошибки — финансовые рынки уже давно оценивают рейтинг страны выше, чем агентства, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Тут история в следующем: финансовые рынки уже давно оценивают кредитный рейтинг России гораздо лучше, чем то, что пишут рейтинговые агентства. Агентство Fitch буквально в пятницу повысило прогноз по российскому рейтингу. У них и так российский рейтинг находится в инвестиционной категории, они его не снижали даже в самый кризисный период времени", — сказал Орешкин на конференции в корпоративном университете Сбербанка.

"Другие агентства пока выдерживают паузу, но во многом это связано с психологическими моментами: они очень агрессивно, негативно были настроены в отношении России особенно в первом полугодии 2015 года, их прогнозы носили во многом даже катастрофический характер по некоторым агентствам. Поэтому им сейчас им сложно признать, что тогда они ошибались, что ситуация пошла гораздо лучше, поэтому они выдерживают некоторую паузу", — считает министр.

"Но учитывая те достижения, которые у нас есть в макроэкономической политике, восстановление экономического роста, повышение рейтингов просто неизбежно и они ищут момент, когда это можно будет сделать для их собственной репутации наименее болезненно", — уверен он.