Орешкин прокомментировал снижение цен на нефть

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Несмотря на резкое снижение цен на нефть в последние годы, платёжный баланс РФ находится в стабильном состоянии, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Несмотря на резкое снижение цен на нефть в последние три года, платёжный баланс у нас в целом находится в стабильном состоянии, активно притекает капитал на российский рынок, в этом году мы уже видели несколько периодов активного притока в государственный сектор, рынок ОФЗ, все это говорит о том, что иностранные инвесторы верят в российскую экономику", — заявил Орешкин, выступая на конференции региональных менеджеров ВЭБа в Корпоративном университете Сбербанка.

"Поэтому здесь ожидать каких-то серьёзных колебаний в ближайшие годы не стоит", — добавил он.

"Вся макроэкономическая политика выстраивается таким образом, чтобы быть готовым к внешним шокам, это и политика инфляционного таргетирования Банка России с плавающим валютным курсом, это и федеральный бюджет, который сейчас уже внесён в правительство и в конце месяца будет внесён в Государственную Думу, построена таким образом, чтобы быть готовыми к снижению цен на нефть до уровня 40 долларов за баррель или даже ниже", — отметил Орешкин.