СМИ: "Интеко" и "А101 девелопмент" могут перейти под контроль Центробанка

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Компания "Интеко" и часть компании "А101" могут перейти под контроль ЦБ, это активы, в которые инвестировал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, пишет в понедельник газета "Ведомости".

ЦБ на прошлой неделе принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка", — заявил Шишханов газете "Ведомости". Сколько потрачено на эти приобретения, Шишханов не сказал, отмечает издание. "Такие переговоры ведутся, но говорить про детали рано", — прокомментировал газете представитель ЦБ.

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Шишханов купил "Интеко" в 2011 году у Елены Батуриной (5% приобрел "Сбербанк инвестиции"). Стоимость активов стороны оценили в 1,2 миллиарда долларов, но сумма сделки могла составить около 200 миллионов долларов — долг равнялся 1 миллиард долларов. Шишханов говорил, что покупает компанию за собственные средства, напоминает издание.

Компанию "А101 девелопмент" группа "Бин" (переименована в "Сафмар") приобрела в 2015 году у Вадима Мошковича. Этот актив обошелся в 800 миллионов долларов, сообщал ранее совладелец "Сафмара" Михаил Гуцериев. В Бинбанк может быть заведено 45-49% "А101 девелопмента", сообщил "Ведомостям" Шишханов.