МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Компания "Интеко" и часть компании "А101" могут перейти под контроль ЦБ, это активы, в которые инвестировал совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, пишет в понедельник газета "Ведомости".
"Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка", — заявил Шишханов газете "Ведомости". Сколько потрачено на эти приобретения, Шишханов не сказал, отмечает издание. "Такие переговоры ведутся, но говорить про детали рано", — прокомментировал газете представитель ЦБ.
13.6%Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов
2.6%Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд
41.3%Нет, я тщательно выбираю банки
42.5%Я не храню деньги в банке
Компанию "А101 девелопмент" группа "Бин" (переименована в "Сафмар") приобрела в 2015 году у Вадима Мошковича. Этот актив обошелся в 800 миллионов долларов, сообщал ранее совладелец "Сафмара" Михаил Гуцериев. В Бинбанк может быть заведено 45-49% "А101 девелопмента", сообщил "Ведомостям" Шишханов.