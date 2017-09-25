Эксперт назвал первый чартер из Японии на Курилы важным шагом вперед

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости, Захарченко. Первый авиаперелет из Японии на Южные Курилы их бывших жителей, несмотря на все возникшие трудности, стал важным шагом вперед, расширив выбор средств для безвизового обмена между двумя странами, заявил РИА Новости главный специалист рабочей группы японской "Ассоциации по решению проблемы северных территорий" Ёсихико Мияхара.
В июне этого года такой же самолет даже не смог вылететь на Южные Курилы из-за тумана. Бывшим жителям островов тогда пришлось напрасно ждать вылета три дня.
По словам Мияхары, нынешний опыт показал, что неизбежны проблемы как с самолетами, так и кораблями, при посещении Южных Курил.
"Думаю, мы теперь знаем, что можно туда плыть не только на корабле, но летать и на самолете, и это важно для того, чтобы иметь более широкий выбор на будущее. Так что сделан один важный шаг вперед", — считает Мияхара.
Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией.
Как сообщили накануне РИА Новости сотрудники авиакомпании "Аврора", которая предоставила чартерный самолет, многие участники поездки, а они уже весьма преклонного возраста, жаловались на недомогание и неудобства во время затянувшегося путешествия, а также сказали, что в следующий раз хотели бы плыть на корабле.
Однако, как отмечают сотрудники "Авроры", основная проблема прежде всего в отсутствии на аэродроме Кунашира средств инструментальной системы захода на посадку, которая позволила бы повысить регулярность полетов.
На соседнем Итурупе эта проблема решена с появлением нового аэропорта, но там нет пункта пограничного и таможенного контроля. Процедура оформления въезда проходит на Кунашире, но современного аэропорта там нет.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.