Эксперт назвал первый чартер из Японии на Курилы важным шагом вперед

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости, Захарченко. Первый авиаперелет из Японии на Южные Курилы их бывших жителей, несмотря на все возникшие трудности, стал важным шагом вперед, расширив выбор средств для безвизового обмена между двумя странами, заявил РИА Новости главный специалист рабочей группы японской "Ассоциации по решению проблемы северных территорий" Ёсихико Мияхара.

В минувшую субботу чартерный самолет из России доставил группу из 70 японцев на острова Кунашир и Итуруп, однако из-за непогоды они не смогли в тот же день вернуться, часть участников поездки была отправлена в Южно-Сахалинск, и только на следующий день они все смогли вернуться на остров Хоккайдо.

В июне этого года такой же самолет даже не смог вылететь на Южные Курилы из-за тумана. Бывшим жителям островов тогда пришлось напрасно ждать вылета три дня.

По словам Мияхары, нынешний опыт показал, что неизбежны проблемы как с самолетами, так и кораблями, при посещении Южных Курил.

Отвечая на вопрос, каким способом предполагается в будущем добираться до островов из Японии, Мияхара сказал: "Я думаю, все равно — проблемы с самолетами такие же, как и те, которые возникают и на корабле, это неизбежно".

"Думаю, мы теперь знаем, что можно туда плыть не только на корабле, но летать и на самолете, и это важно для того, чтобы иметь более широкий выбор на будущее. Так что сделан один важный шаг вперед", — считает Мияхара.

Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией.

Поездок японцев было уже много, но каждый раз значительное время уходило на передвижение морским транспортом и бюрократические процедуры. Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву правительства двух стран достигли договоренности о предоставлении японцам возможности посещать острова без виз самолетом.

Как сообщили накануне РИА Новости сотрудники авиакомпании "Аврора", которая предоставила чартерный самолет, многие участники поездки, а они уже весьма преклонного возраста, жаловались на недомогание и неудобства во время затянувшегося путешествия, а также сказали, что в следующий раз хотели бы плыть на корабле.

Минимальное расстояние от Хоккайдо до Кунашира составляет всего 16 километров, если считать от полуострова Ноцукэ. Самолет отбывает из ближайшего аэропорта в Накасибэцу, но летит не по прямой линии на Кунашир, а по воздушному коридору сначала на север, потом на восток, а потом на юг, и расстояние увеличивается до 300 километров.

Однако, как отмечают сотрудники "Авроры", основная проблема прежде всего в отсутствии на аэродроме Кунашира средств инструментальной системы захода на посадку, которая позволила бы повысить регулярность полетов.

На соседнем Итурупе эта проблема решена с появлением нового аэропорта, но там нет пункта пограничного и таможенного контроля. Процедура оформления въезда проходит на Кунашире, но современного аэропорта там нет.

Нынешний чартерный авиарейс был организован впервые для посещения могил предков бывших жителей Кунашира и Итурупа, но не был первым в истории авиаперелетов на Южные Курилы. В 2000 году тоже из Накасибэцу был совершен полет, в котором принимал участие известный японский политик Мунэо Судзуки, который выступает за улучшение отношений двух стран.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.