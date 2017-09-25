Компания "Икар" готова увеличить число рейсов Благовещенск-Москва

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен — РИА Новости. Компания "Икар" готова с 6 октября увеличить число рейсов по направлению Благовещенск-Москва, если ситуация с "ВИМ-Авиа" не изменится, сообщил журналистам на брифинге в понедельник глава Минтранса Амурской области Андрей Тягло.

Как сообщалось, в пятницу задержка рейса "ВИМ-Авиа" по направлению "Москва-Благовещенск-Москва" составила более 19 часов, в понедельник губернатор Приамурья Александр Козлов встретится с руководством Росавиации, чтобы обсудить ситуацию.

"Первые проблемы с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" возникли еще в начале лета, потом ситуация стабилизировалась. С 22 сентября опять начались задержки рейсов. Сейчас вопрос урегулирован, но нет уверенности, что авиакомпания сможет выполнять свои обязательства… Мы провели переговоры с руководством авиакомпании "Икар". Мы предложили увеличить их рейсы до шести раз в неделю. Глава компании Петр Соловьев заверил, что если "ВИМ-Авиа" не решит свои проблемы, то с 6 октября "Икар" заполнит эти пробелы в графике", — сказал Тягло журналистам, уточнив, что также ведутся переговоры с "Уральскими авиалиниями"

Еще одна актуальная проблема Амурской области — реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Благовещенска, которая позволит принимать воздушные суда "Аэрофлота".

"Не так много авиакомпаний имеют в своем парке дальнемагистральные самолеты, нам бы не хотелось, чтобы на московском направлении был один перевозчик, реконструкция полосы намечена на начало 2019 года, по сути, это строительство новой полосы, требуется 4 миллиарда рублей, два года назад еще могло начаться финансирование",- сказал журналистам генеральный директор аэропорта Благовещенска Валерий Шлегель.

По его словам, технических проблем по началу реконструкции ВПП нет, строительная площадка готова.

"Стройку можно начинать хоть завтра, проектно-сметная документация готова",- уточнил Шлегель.