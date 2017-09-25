Чукотка подписала десять соглашений на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Чукотка в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписала 10 соглашений с общим объемом инвестиций в 260 миллиардов рублей и созданием 7 тысяч рабочих мест, сообщает в понедельник Минвостокразвития РФ.

"Одним из ключевых событий форума для региона стало заключение трёхстороннего соглашения о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта, который предполагает разработку Баимского месторождения полиметаллических руд со строительством ГОКа и всей необходимой инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам главы Чукотки Романа Копина, интерес к региону также проявили соседи по ДФО и японские бизнесмены. В рамках форума прошли переговоры с сахалинской компанией, которая изучает возможности Чукотки и заинтересована в разработке Западно-Озерного месторождения.

В прошлом году в рамках ВЭФ Чукотка заключила соглашения с объемом инвестиций более 40 миллиардов рублей. Это соглашения в области энергетической, транспортной инфраструктуры, развития золотодобычи.

Третий Восточный экономический форум проходил 6-7 сентября во Владивостоке. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Всего на ВЭФ съехались более 6 тысяч человек из 61 страны. Заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей.