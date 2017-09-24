"Инвестор из толпы": как самому стать банком для мелких компаний

МОСКВА, 22 сентября — РИА Новости, Мария Салтыкова. Ставки по банковским депозитам продолжают снижаться — это заставляет вкладчиков искать, где разместить свои средства более выгодно. Такую возможность дают специальные интернет-площадки, предлагающие вложиться в стартапы и в небольшие компании, которые нуждаются в быстром кредите. Почему "народные" инвестиции в бизнес становятся популярны в России и мире, сколько можно здесь заработать и какие риски надо учитывать — в материале РИА Новости.

Что такое краудлендинг и чем он отличается от банков и МФО

Год назад москвич Игорь Фрадин задумался о том, куда вложить свои деньги. Для гуманитария без знания каких-либо инструментов, кроме банковских депозитов, выбор был небольшим: ставки по вкладам в январе 2016-го находились на уровне 11% и ниже. Если накопить "финансовую подушку" с зарплаты пиарщика это еще позволяло, то надеяться заработать на этом при инфляции в 12,9% за 2015 год казалось бессмысленным. Опыта инвестиций с помощью P2P-сервисов (от англ. Peer-to-Peer — "от равного к равному") у Фрадина тогда еще не было. Но за одним из них — "Городом денег", по его словам, он наблюдал почти с начала его работы в 2012 году.

"Почему "Город денег"? Не знаю. Я следил за ними давно, года три уже. Как-то они живы, и я решил попробовать. Начал с суммы в сто тысяч рублей, вошел в один проект, а когда увидел, что тот полгода платит без просрочек, я пошел дальше и дальше и сейчас вошел в четыре", — рассказал начинающий инвестор РИА Новости.

"Город денег", как один из многих других P2P-сервисов в России и за рубежом, работает так: интернет-площадка сводит вместе инвесторов и заемщиков — индивидуальных предпринимателей и небольшие компании, которые по тем или иным причинам не могут получить кредит в банке. Сервис выполняет оценку заемщика, но, в отличие от банка или МФО, не выдает деньги сам: стороны договариваются об уровне ставок и графике платежей и подписывают между собой договор напрямую.

Помимо "Города", в числе других известных подобных сервисов для кредитования бизнеса физлицами на сегодня — "Альфа-Поток", StartTrack, Fundico, Simex и SimplyFi. Такие интернет-сервисы относятся к краудлендингу — одному из трех видов P2P-кредитования, общий объем которых, по данным ЦБ на начало этого года, вырос до полутора — двух миллиардов рублей. Кроме инвестиций в бизнес-проекты, краудлендинг также включает кредитование физических лиц — так называемые социальные займы, но они большого распространения, по статистике, пока не получили.

Кто может стать инвестором на площадках для бизнес-проектов

Минимальная сумма, которую инвестор должен иметь в "Городе денег", — 50 тысяч рублей для вложений в проекты, которым требуется займ до миллиона рублей. Если заемщик просит больше, лимит для инвестора повышается вдвое — до 100 тысяч рублей. Начав сразу со ста тысяч, Фрадин, по его словам, вложил деньги в региональную компанию из сферы услуг, которая занималась установкой систем газификации, в частности газовыми котлами в коттеджах.

"Говорят, что не надо класть яйца в одну корзину, а вкладывать деньги в разные отрасли, но на этом портале это невозможно. Выбор заявок на сайте невелик: больше двух-трех одновременно открытых заявок там не бывает", — отметил инвестор.

На момент написания материала на сайте "Города" было 510 проектов для инвестирования. Открытыми были три заявки — две службы такси из Иркутска и Санкт-Петербурга и одна московская компания по оптовой торговле расходными материалами для полиграфии. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе площадки, это связано с тем, что процесс торгов занимает обычно не больше двух суток. Так что открытые проекты на сайте обновляются практически каждый день.

Инвестировать с помощью других платформ можно, имея еще меньшую сумму денег: так, в "Альфа-Потоке" минимальный лимит для кредитора — десять тысяч рублей, в SimplyFi — от трех тысяч рублей, в Fundico — от тысячи рублей, Simex и вовсе предлагает купить долю в проекте за доллар. Вариант со StartTrack инвестору среднего уровня не подойдет: денежный ценз для инвесторов начинается от 100 тысяч рублей, в случае с прямыми инвестициями он еще выше — от миллиона рублей. Большинство инвесторов, опрошенных РИА Новости, впрочем, подчеркивают: для получения более-менее ощутимого дохода лучше все-таки начинать с суммы больше десяти тысяч рублей.

Сколько на этом можно заработать

Площадки для инвестиций в бизнес-проекты обещают частным инвесторам доходность от 20 до 40% годовых. По словам Фрадина, на своих вложениях ему удалось заработать на первом проекте 15%, на еще двух — 16% и на четвертом — 17% годовых.

На проектах "Альфа-Потока" средняя доходность, как сообщил РИА Новости основатель сервиса Никита Абраменко, составляет 25% годовых. Судя по еженедельно обновляемым данным по всем проектам на сайте "Потока", сейчас чистая доходность варьируется от 12 до 30% годовых. Количество инвесторов в каждый проект при этом не меньше 40: в отличие от "Города денег", здесь вклад инвестора распределяется как минимум по 20 проектам. Таким образом, если он вносит 100 тысяч рублей, эта сумма разделится по пять тысяч рублей на одну компанию.

В случае с SimplyFi годовая доходность, по официальной статистике на сайтах проектов, составляет от 18 до 49%, с Fundico — 19,5%, Simex — 40-50%. Все P2P-сервисы при этом обычно берут небольшую комиссию с кредитора (около 1-2%) и чуть больше — с заемщиков.

Если заемщик вдруг стал банкротом

Практически все P2P-сервисы занимаются проверкой заемщиков перед тем, как опубликовать их проект на сайте. По данным "Города денег", доля просрочки среди зарегистрированных на портале за пять лет более 25 тысяч заемщиков составила 4,5%. "Процент невозврата минимальный", — сообщил РИА Новости заместитель председателя совета директоров "Города денег" Юлиан Лазовский. Если вернуть свои деньги все же не удается, сервис предлагает клиентам два вида борьбы с должниками — с взысканием могут помочь юристы самой компании либо профессиональные коллекторы из агентства "Секвойя кредит консолидейшн". Последний способ — для тех, кому нужно, чтобы коллектор напоминал о долге заемщику каждый день, пояснил Лазовский.

Услугами коллекторов пользуются также в "Альфа-Потоке": по словам Абраменко, передача долга коллектору происходит автоматически после четырех невыплат по займу. "В случае успеха коллектор 55% взысканных денег отдает инвестору, а 45% забирает себе", — указал он. Взыскание на сервисе, впрочем, используется не слишком часто: из 600 заемщиков за последний год обанкротились всего четыре компании, таким образом, доля невозврата составила меньше 1%.

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16.0% Меня это не интересует, я не хочу быть предпринимателем

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Основной проблемой российского P2P-кредитования является несовершенство законодательства для регулирования этой отрасли, считают в Финпотребсоюзе. "Четкого разъяснения в законе, что это P2P-кредитование и оно регулируется ЦБ, нет", — говорит председатель союза Игорь Костиков. В большинстве случаев, по его словам, это микрофинансовые организации либо кооперативы, которые принимаются за P2P. Банковской лицензии на кредитную деятельность они не имеют, поэтому заключают договор займа. Решив пользоваться их услугами, надо внимательно прочитать этот договор и понять, гарантирует ли он что-то в случае невозврата. Вкладывать в это последние деньги точно не стоит.

Своим опытом работы с P2P-сервисами с РИА Новости поделились еще два частных инвестора и директор одной из компаний-заемщиков.

Михаил Кузнецов, инвестировал в проекты "Города денег" и в StartTrack в 2015 году, в Fundico — в 2016-м.

Инвестициями в целом я занимаюсь чуть больше трех лет, на площадке "Город денег" — более двух. Понимание необходимости инвестирования пришло после общения с финансовым советником: он посоветовал некоторую часть инвестпортфеля отправить в "Город денег" и подобные инструменты.

© Фото : аккаунт компании "Город Денег" в сети Facebook Портрет среднего инвестора "Города Денег" © Фото : аккаунт компании "Город Денег" в сети Facebook Портрет среднего инвестора "Города Денег"

За эти два года я участвовал в 11 проектах, три из них погасили обязательства полностью, еще один платит очень тяжело, не вовремя и меньшими суммами. Случались технические просрочки до десяти дней, тогда помогал "Город денег". Прозванивали заемщиков, узнавали, в чем причина просрочки, помогали, если в их силах было. В одном случае помогли написать заявление в суд — после этого должник испугался и погасил займ.

По оставшимся проектам моя чистая доходность сейчас около 15% годовых — за минусом НДФЛ и других расходов. Ежемесячные платежи у меня в сумме чуть менее 130 тысяч рублей.

На StartTrack я начал и закончил 150 тысячами. Заемщик погасил обязательства, но после первого инвестирования меня что-то смутило в документах, поэтому я решил пока остановиться на "Городе".

В целом по поводу P2P-инвестиций могу сказать, что все это зависит от целей инвестора, его аппетита к риску и возраста.

Если ты молод, ты можешь себе позволить рисковать, а если пенсия близка, лучше вкладывать средства в консервативные инструменты — облигации или недвижимость. Я сравнительно молод, мне 33 года, и у меня доля в высокорисковых инвестициях 30%, со временем я буду ее уменьшать.

Надежда Маэда, инвестировала в "Поток" в марте 2017 года

Мы с мужем несколько лет назад продали наш бизнес в Японии, и сейчас инвестиции — это мое основное занятие. Начала с минимально возможной суммы — на тот момент это было 40 000 рублей. В итоге удалось инвестировать не все: 28 000 рублей распределились на 10 организаций, каждой досталось примерно по 2750 рублей (у одного проекта может быть до 150 инвесторов). Продажа рыбы, сервисные услуги, строительство, бурение — вот спектр компаний. Цели у всех были разные: у кого-то кассовый разрыв, у кого-то — закупка товаров впрок, кому-то нужно оборудование для новых точек.

© Фото : аккаунт компании "Альфа-Поток" в сети Facebook Компании-заемщики в «Альфа-Потоке» © Фото : аккаунт компании "Альфа-Поток" в сети Facebook Компании-заемщики в «Альфа-Потоке»

Подбор организаций "Потоком" и критерии отбора не так строги, как банковские, поэтому риск дефолта всегда существует. Но организаций много, поэтому я бы сравнила это с ПИФом, только более открытым: здесь вы можете видеть в своем портфеле все компании с их названиями и реквизитами, тогда как в ПИФе к крупным компаниям часто могут запихнуть всякий мусор.

Ощущаешь себя банком — кто никогда не был банкиром, рекомендую попробовать.

Денежные средства компании берут на срок до двух лет, но у меня нет цели забрать инвестиции — напротив, хотелось бы их увеличить. Доходность можно будет рассчитать по истечении года, на данном этапе она у меня около 24%. С дефолтами, досрочными возвратами и так далее, думаю, в конце года будет 17%.

Сергей Антипин, директор типографии "ФС Принт", заемщик "Города денег"

В наш бизнес входит не только типография, а еще продажа расходных материалов. В прошлом году у нас появился новый материал, который мы завезли из Китая, но за него надо было заплатить довольно крупную таможенную пошлину — три миллиона рублей. У нас есть банк, с которым мы постоянно работаем, мы берем в нем кредиты по ставке 14-15%, но срок рассмотрения заявки занимает до четырех месяцев.

Ждать так долго мы не могли, решено было обратиться в "Город денег". Это было в начале года, тогда нам пришлось брать кредит по ставке в 25% — мы взяли его только на полгода, потому что больше 15% годовых платить были не готовы. Восемь инвесторов нашлись уже через три-четыре дня, затем к ним присоединились еще три. Кредит мы в итоге вернули за две недели до окончания срока. А на долгий срок у нас нет планов привлекать деньги — только по более низкой ставке.

Сейчас нам понадобились деньги на еще один, более крупный проект, — десять миллионов рублей. Мы запустили его по ставке в 20%, но инвесторы пока откликаются мало. Рассматривали другие P2P-сервисы, но у StartTrack нет предложений по ставкам ниже 20%, у "Альфа-Потока" они начинаются от 30%. Возможно, такие площадки интересны для новых маленьких компаний, которым их инновационные товары позволяют зарабатывать такую прибыль. Либо тем, кто берет маленькие суммы на короткий срок.