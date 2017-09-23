Эффект от снижения рубля для экспортеров во многом отыгран, заявил Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен – РИА Новости. Глава МЭР Максим Орешкин сообщил в субботу президенту РФ Владимиру Путину о положительной в целом динамике несырьевого экспорта, при этом выразив мнение, что эффект от снижения курса рубля для экспортеров во многом уже отыгран.

"Здесь в целом положительная динамика, порядка 7,5% к уровню прошлого года", — сказал Орешкин на встрече с главой российского государства.

Министр отметил, что эффект от снижения курса рубля во многом уже отыгран, и для того, чтобы дальше двигаться вперед, важно повышение эффективности и создание конкурентоспособной продукции.

Путин в субботу встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, входящих в сферу их компетенции.