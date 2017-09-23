Эффект от снижения рубля для экспортеров во многом отыгран, заявил Орешкин

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен – РИА Новости. Глава МЭР Максим Орешкин сообщил в субботу президенту РФ Владимиру Путину о положительной в целом динамике несырьевого экспорта, при этом выразив мнение, что эффект от снижения курса рубля для экспортеров во многом уже отыгран.
Министр отметил, что эффект от снижения курса рубля во многом уже отыгран, и для того, чтобы дальше двигаться вперед, важно повышение эффективности и создание конкурентоспособной продукции.
Путин в субботу встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, входящих в сферу их компетенции.