Орешкин рассказал о сроках запуска "Инфраструктурной ипотеки"

Владимир Путин во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 23 сентября 2017

Владимир Путин во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 23 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен – РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным выразил надежду, что программа "Инфраструктурной ипотеки" будет готова к концу первого квартала следующего года, а ее запуск будет возможен с середины 2018 года; глава государства попросил министра ускорить работу.

В ходе встречи, на которой также присутствовал глава Минпромторга Денис Мантуров, президент задал главе МЭР вопрос, как продвигается работа по нескольким программам, в частности, по "Инфраструктурной ипотеке".

Орешкин сообщил, что сейчас детальная карта этой программы отправлена в кабинет министров, и предстоит переход к детальному обсуждению ее в правительстве. Он выразил надежду, что к концу первого квартала следующего года эта программа будет готова, и с середины 2018 года ее можно будет активно запускать.

"Надо побыстрее, мы об этом говорили летом еще в Петербурге", — сказал президент.

Министр пообещал максимально ускорить работу на этом направлении. Более оперативно, добавил он, идет работа по программе "Фабрика проектного финансирования" — она уже полностью согласована, финансирование предусмотрено в бюджете 2018 года.