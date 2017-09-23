Рост производства в российском автопроме к концу года составит 10%

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Рост производства в автомобильной промышленности к концу года составит 10%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.

"Мы исходим из того, что до конца года средний рост по автопрому по отношению к прошлому году составит не менее 10%", — сказал Мантуров. По его словам, среди лидеров производства — производители вагонов, сельхозмашиностроение.

"Мы поддерживаем эту отрасль (сельхозмашиностроение), и на следующий год тоже сохранили меры поддержки: 8 миллиардов рублей будет направлено на компенсацию скидок на поставку нашим сельхозтоваропроизводителям", — сказал министр.

По его словам, в текущем году на эти цели было направлено в целом более 13 миллиардов рублей. "В сельхозмашиностроении рост составил 30%", — отметил при этом Мантуров.