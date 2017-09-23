"ВИМ-Авиа" может повторить судьбу "Трансаэро"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые начались еще летом, достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации.

"ВИМ-Авиа" за последние двое суток задержала вылет более 10 рейсов из московского аэропорта. Однако в течение всего летнего сезона перевозчик массово откладывал рейсы, что объяснял "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания.

Тогда руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил всем чартерным компаниям скорректировать программу перевозок и указал на необходимость иметь резервные борты.

Теперь Минтранс поручил Росавиации возобновить работу антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы "ВИМ-Авиа".

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в связи с задержкой рейсов "ВИМ-Авиа" и нарушением прав пассажиров. Ситуацию с авиакомпанией взяла на контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Долги за топливо



По данным Росавиации, длительные задержки вылетов регулярных и чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями.

Сама авиакомпания "временные трудности с расписанием" связывает с традиционным сезонным спадом, который привел к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам рейсов.

Однако компания уже завершила переговоры о предоставлении гарантийных обязательств. "Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию", — заявили в "ВИМ-Авиа".

Более двух лет назад в похожей ситуации оказалась "Трансаэро", чьи долги и лизинговые обязательства не позволили продолжать операционную деятельность.

Неустойчивое положение

Как заявил Минтранс, при необходимости, Росавиация сможет ограничить глубину продаж билетов на рейсы "ВИМ-Авиа".

Росавиации также поручено проработать с другими авиакомпаниями маршрутную сеть "ВИМ-Авиа" с целью "определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах, в случае наступления обстоятельств, при которых "ВИМ-Авиа" не сможет выполнять рейсы". Ведомство проработает вопрос об увеличении провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах.

Сама Росавиация теперь будет размещать на своем сайте оперативную информация о текущей ситуации с перевозчиком.