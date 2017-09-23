Для поддержания роста экономики нужны дополнительные меры, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым, подчеркнул необходимость дополнительных мер для достижения на рубеже 2020 года темпров роста российской экономики выше среднемировых.
Президент отметил, что российская экономика вышла на траекторию "достаточно устойчивого роста". В связи с этим глава государства задал вопрос, насколько устойчивы эти положительные показатели, какие существуют в этой сфере прогнозы, а также "внутренние и внешние риски".
В связи с этим глава российского государства задал каждому из министров конкретные вопросы, на которые он хотел бы услышать ответ в ходе сегодняшней встречи.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого пояснил журналистам, что работа главы государства с членами экономического блока правительства проходит планомерно. "Поскольку он неоднократно планировал с разными блоками правительства вот так сверить часы, с тем, чтобы понять, где есть узкие точки, достижения, "затыки", он эту работу, собственно, планомерно проводит", — сказал Песков.