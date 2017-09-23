Для поддержания роста экономики нужны дополнительные меры, заявил Путин

Владимир Путин во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 23 сентября 2017

Владимир Путин во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 23 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым, подчеркнул необходимость дополнительных мер для достижения на рубеже 2020 года темпров роста российской экономики выше среднемировых.

"Поскольку сейчас идет активная работа над бюджетом, мы с вами много раз к этому возвращались, сегодня здесь нет ваших оппонентов, потому что, как правило, вы выступаете в тандеме по этим вопросам. С Минфином мы обсуждаем это отдельно, и потом вместе соберемся, поговорим", — сказал Путин в начале встречи.

Президент отметил, что российская экономика вышла на траекторию "достаточно устойчивого роста". В связи с этим глава государства задал вопрос, насколько устойчивы эти положительные показатели, какие существуют в этой сфере прогнозы, а также "внутренние и внешние риски".

"Самое главное, какие дополнительные меры необходимо предпринять для того, чтобы не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых", — сказал Путин.

В связи с этим глава российского государства задал каждому из министров конкретные вопросы, на которые он хотел бы услышать ответ в ходе сегодняшней встречи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого пояснил журналистам, что работа главы государства с членами экономического блока правительства проходит планомерно. "Поскольку он неоднократно планировал с разными блоками правительства вот так сверить часы, с тем, чтобы понять, где есть узкие точки, достижения, "затыки", он эту работу, собственно, планомерно проводит", — сказал Песков.