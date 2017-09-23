МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает, что интерес инвесторов к России растет, и прогноз Fitch стал лучшим тому подтверждением, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

"Повышение прогноза Fitch — абсолютно логичное и выверенное решение, которого рынки ждали давно. Уже вся "большая тройка" рейтинговых агентств (еще S&P и Moody's – ред.) оценивает российские риски как минимальные и дает позитивный прогноз. Экономика страны демонстрирует устойчивый рост уже несколько кварталов подряд, курс рубля стабилизировался, так же как и промышленное производство, которое с начала года выросло почти на 2%", — говорится в сообщении.

"Мы видим, что интерес инвесторов к России растет, и прогноз Fitch стал лучшим тому подтверждением. Среди прочего Fitch отмечает снижение нефтяных доходов бюджета до 36%, что существенно ниже уровня 2011-2014 годов, а также прогнозирует снижение дефицита бюджета и его выход в ноль к 2019 году. Это стало возможным, в том числе, благодаря росту производства в несырьевых секторах промышленности, поддержкой которых согласованно занимается правительство. Мы рассчитываем, что тенденция к уходу от сырьевой зависимости продолжится, что, несомненно, окажет положительное влияние на решение Fitch относительно рейтинга России, и в следующий раз агентство примет решение повысить его до инвестиционного уровня", — сказал Мантуров.