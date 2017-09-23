Эксперты: прогноз Fitch по рейтингу России отражает улучшение экономики

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Улучшение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch отражает улучшение экономической ситуации в стране; два других рейтинговых агентства из "большой тройки" могут в скором времени также провести позитивные рейтинговые действия в отношении России, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

Сейчас из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает этот рейтинг как инвестиционный. S&P ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody's оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1".

Экономика улучшается



По словам заместителя директора Австрийского института экономических исследований WIFO Маркуса Шейблекера (Marcus Scheiblecker), улучшение прогноза по рейтингам России отражает "устойчивое улучшение" экономической ситуации в РФ.

Аналогичного мнения придерживается экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Олег Кузьмин. "Улучшение прогноза связано с тем, что Россия уже в полной мере адаптировалась к ценам на нефть, и мы видим, что этому способствовала очень такая ортодоксальная разумная экономическая политика. И мы видим, что в этом году экономика вышла на траекторию роста. Дефицит бюджета снижается, процентные ставки снижаются, ситуация в банковском секторе улучшается, а резервы начинают увеличиваться", — сообщил он.

По прогнозу "Ренессанс Капитала", темпы роста ВВП России в текущем году составят чуть меньше 2% с последующим ростом на 2% в 2018 году. Рубль, как ожидается, будет стабилен — курс доллара прогнозируется на уровне 60 рублей.

Другие агентства



"Другие рейтинговые агентства могут провести аналогичные действия по рейтингу РФ. Причина — удивительное улучшение экономической ситуации", — рассказал Шейблекер. Эксперт отметил, что Fitch вряд ли повысит рейтинг РФ в ближайшие полгода, однако в долгосрочной перспективе такой шаг не исключен.

По словам Кузьмина, два других рейтинговых агентства могут повысить рейтинги России, однако этому препятствуют сохраняющиеся санкции. "Необходимо повышение рейтингов со стороны S&P или Moody's до инвестиционного уровня, им надо повысить рейтинг, а этому пока мешают санкции. Если будет понимание, что произойдет ослабление санкций, что такое случится, тогда да, рейтинги будут повышаться. Пока такого нет, пока есть угрозы, что санкции как-то ужесточатся. Мне пока сложно представить, что S&P повысит рейтинг", — отметил он.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий обозначил факторы, которые в наибольшей степени способствуют улучшению суверенных рейтингов. " Во-первых, относительно благоприятная конъюнктура на рынке нефти. Во-вторых, стабилизация ситуации на юго-востоке Украины. Однако сохраняются риски дальнейшей эскалации антироссийских санкций. Также сохраняется и ключевой риск российской экономики — снижение цен углеводородов. Наличие этих рисков позволяет понять, почему улучшение суверенного рейтинга было столь умеренным — всего лишь повышен прогноз со стабильного до позитивного", — пояснил Осадчий.

"Можно ожидать, что и Moody's пойдет по следам Fitch. От S&P улучшения рейтингов РФ в ближайшие недели ожидать не приходится — 15 сентября это агентство оставило их неизменными", — добавил эксперт.