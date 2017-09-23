Главы регионов оценили решение Путина о реструктуризации бюджетных кредитов

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главы регионов высоко оценили решение президента Владимира Путина о запуске программы реструктуризации бюджетных кредитов. По мнению губернаторов, это позволит направить дополнительные средства на развитие субъектов федерации.

О начале программы реструктуризации с 1 января 2018 года Путин объявил на заседании президиума Госсовета. По словам президента, инициатива рассчитана на 7-12 лет, а участие в ней носит сугубо добровольный характер.

"Главой государства принято очень важное и, я бы сказал, беспрецедентное решение, которое позволит многим регионам страны, в том числе и Смоленской области, высвобождая значительные денежные средства от уплаты процентов по бюджетным кредитам, направлять их на развитие тех или иных сфер жизнедеятельности", — заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя позицию президента.

По мнению губернатора, инициатива позволит субъектам развиваться, а не стагнировать, "как это происходит сейчас" из-за того, что регионы вынуждены платить проценты. Теперь же деньги можно будет вложить в развитие транспортной или социальной инфраструктуры, добавил он.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что региону необходимы деньги, которые можно высвободить за счет реструктуризации.

"В край ежегодно переезжают жить десятки тысяч человек, мы принимаем порядка 15 миллионов туристов. Нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру постоянно растет. Поэтому эти средства будут направлены на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ. <…> В конечном счете — на поддержку наших граждан", — приводит пресс-служба слова губернатора.

По оценке региональных властей, в 2017-2018 годах программа позволит направить на развитие региона дополнительные 10,7 миллиарда рублей.