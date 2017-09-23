В Минстрое рассказали о программе расселения аварийного жилья в Крыму

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 сен — РИА Новости. Крым должен устранить недостатки при реализации программы расселения аварийного жилья до конца 2017 года, сообщил РИА Новости замминистра строительства Андрей Чибис.

"Что касается Крыма, понятно, что это задача, которая не решалась, по сути, два десятка лет. На старте были отдельные сложности. Мы все проблемы, которые там есть, жестко контролируем. Я убежден, что в Крыму с программой расселения аварийного жилья справятся. До конца года все недостатки должны быть исправлены", — сказал Чибис.

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