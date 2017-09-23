В Минтрансе рассказали о сроках сдачи погранпункта в аэропорту "Платов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Пункт пропуска через границу РФ в строящемся в Ростовской области аэропорту "Платов" должен быть открыт вместе с вводом в эксплуатацию самой аэрогавани, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Окончание работ 15 декабря недопустимо, надо скорректировать имеющиеся неточности в представленном на утверждение нашего штаба плана-графика. Это абсолютно очевидно. Это предмет нашей профессиональной чести и компетенции — сделать все, чтобы эта дата (1 декабря) была для всех началом работы, и мы передали этот объект (пункт пропуска) в полной мере оператору аэропорта", — пояснил Соколов.
"В настоящее время строительная готовность составляет 98%, при этом есть проблемы с дооснащением оборудованием, но с учетом поставленной задачи подрядчик закончит техническую часть в полном объеме к 15 ноября. Параллельно мы начнем проводить спецпроверки, специсследования и аттестацию оборудования, с учетом помощи наших коллег из ФСБ, я рассчитываю, что нам удастся к 1 декабря решить все вопросы", — подчеркнула Толгская.
Аэропорт "Платов" строят в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.