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Экономика

В Минтрансе рассказали о сроках сдачи погранпункта в аэропорту "Платов"

15:1523.09.2017
(обновлено: 15:21 23.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтроящийся новый международный аэропорт Платов в Ростовской области. Архивное фотоСтроящийся новый международный аэропорт Платов в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Пункт пропуска через границу РФ в строящемся в Ростовской области аэропорту "Платов" должен быть открыт вместе с вводом в эксплуатацию самой аэрогавани, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На заседании штаба строительства аэропорта губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что госконтракт с подрядчиком на выполнение работ по обустройству пункта пропуска был заключен 30 мая, что "несколько позже, чем было нужно". По мнению Голубева, необходимо принять "исчерпывающие меры", чтобы техническая готовность пункта пропуска была обеспечена 1 декабря. Изначально с учетом опоздания по дате заключения госконтракта речь шла о 15 декабря.

"Окончание работ 15 декабря недопустимо, надо скорректировать имеющиеся неточности в представленном на утверждение нашего штаба плана-графика. Это абсолютно очевидно. Это предмет нашей профессиональной чести и компетенции — сделать все, чтобы эта дата (1 декабря) была для всех началом работы, и мы передали этот объект (пункт пропуска) в полной мере оператору аэропорта", — пояснил Соколов.

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© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Как заявила первый заместитель главы ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Елена Толгская, готовность пункта пропуска через границу в аэропорту "Платов" на данный момент составляет 98%. В настоящее время заключено два контракта — на техническое перевооружение и на узел спецсвязи.

"В настоящее время строительная готовность составляет 98%, при этом есть проблемы с дооснащением оборудованием, но с учетом поставленной задачи подрядчик закончит техническую часть в полном объеме к 15 ноября. Параллельно мы начнем проводить спецпроверки, специсследования и аттестацию оборудования, с учетом помощи наших коллег из ФСБ, я рассчитываю, что нам удастся к 1 декабря решить все вопросы", — подчеркнула Толгская.

Аэропорт "Платов" строят в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.

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