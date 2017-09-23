Минтранс рассмотрит вопрос об отзыве разрешений на международные полеты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости. Минтранс дополнительно рассмотрит вопрос об отзыве разрешений на международные полеты у недобросовестных перевозчиков, заявил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Дополнительно мы рассмотрим вопрос об отзыве разрешений на международные полеты, направления, у тех авиаперевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим клиентам — авиапассажирам, отменяя или задерживая рейсы", — сказал Соколов, отметив, что работа в этом направлении будет носить системный характер.