Первое заседание антикризисного штаба по "Вим-Авиа" пройдет в воскресенье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости. Минтранс РФ поручил возобновить работы антикризисного штаба по "ВИМ-Авиа", первое заседание состоится в воскресенье в 14 часов, заявил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

"Ситуация находится под контролем, здесь (в Ростове-на-Дону — ред.) сегодня работает руководитель федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александр Васильевич, мы обсудили с ним эту ситуацию, я дал поручение о возобновлении работы антикризисного штаба, он соберется уже завтра в 14 часов, и следующее заседание будет в 8 утра в понедельник", — сказал Соколов.

"Коллеги из Росавиации взяли под особый контроль ситуацию в аэропорту "Домодедово", и будет предложена модель по сохранению полетов компании "ВИМ-Авиа", в первую очередь это касается регулярной сети. Мы проведем совещание с представителями Магаданской области, и Благовещенска, куда летает эта компания. Обладателей билетов на чартерные рейсы я бы попросил более внимательно смотреть, какие рейсы могут быть задержаны и отменены компанией, но по регулярным мы в рамках антикризисного штаба будем принимать индивидуальные решения", — также добавил министр.