Повышение прогноза Fitch по рейтингу России запоздало, заявил Косачев

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повышение прогноза Fitch по рейтингу России до "позитивного" запоздало, на протяжении многих месяцев экономика РФ демонстрирует уверенную положительную динамику, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

"Такая оценка авторитетного рейтингового агентства (не только) справедлива, но даже несколько запоздала. На протяжении уже многих месяцев российская экономика демонстрирует уверенную положительную динамику, что никак не соответствовало пресловутому тезису Барака Обамы о том, что она "разорвана в клочья", — сказал Косачев.

По его словам, отрицать очевидное не приходится теперь даже американским и другим зарубежным "оценщикам". Время все расставило на свои места, заслуженные и справедливые.

"И чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, где теперь тот самый Обама с его известными "оценками", — заключил Косачев.

Как сообщил РИА Новости, в свою очередь, замглавы бюджетного комитета СФ Николай Журавлев, повышение рейтинга вполне обосновано. "Он правдиво отражает текущее состояние отечественной экономики. Это и результат успешных мер мегарегулятора по снижению инфляции, и эффективная валютно-денежная политика, укрепление курса рубля", — сказал Журавлев.

Сенатор отметил, что российская экономика становится менее зависимой от внешних колебаний, что также придает ей стабильности. "Последние преобразования в финансовом секторе, взвешенные решения в бюджетной сфере в совокупности будут способствовать сокращению дефицита, повышению ВВП и планомерному экономическому росту в перспективе", — подчеркнул Журавлев.