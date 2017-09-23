В "Сколково" рассказали, как фонд поможет развитию транспортных систем

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Транспортная отрасль кардинально изменит свой вид в ближайшие годы, считает вице-президент фонда "Сколково" Алексей Беляков.

"Направление транспортных систем сейчас наиболее эффективно. Все понимают, что эта отрасль сильно трансформируется и полностью изменит свой вид в ближайшие 5-10 лет. Поэтому мы поддерживаем стартапы, занимающиеся разработками в этой сфере", — сказал Беляков РИА Новости.

По его словам, сейчас фонд поддерживает порядка 50 компаний, занимающихся умным страхованием, технологиями, связанными с навигацией, а также разрабатывающих беспилотники и внедряющих искусственный интеллект в области транспорта.

Инвестиции в компании на ранних стадиях развития — правильная ниша, которая сейчас практически не занята: выбор стартапов и технологий здесь больше, чем на поздних этапах, когда в процесс входят венчурные фонды, обычно вкладывающие капитал в более зрелые проекты, пояснил Беляков.