Эксперт прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства Fitch улучшить прогноз по рейтингу РФ поможет привлечь иностранных инвесторов на российский рынок, сообщила РИА Новости основатель и председатель совета директоров Глобал Рус Трейд Анна Нестерова.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

Сейчас из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает этот рейтинг как инвестиционный. S&P ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody"s оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1".

"Улучшение прогноза агентством Fitch со стабильного до позитивного было ожидаемо многими экспертами благодаря улучшению экономической конъюнктуры. В стране наблюдается рост промышленного производства. Уровень инфляции остается ниже целевого значения", — сказала Нестерова.

Также она напомнила, что ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых, а курс рубля сохраняет стабильность.

"Ожидается, что изменение рейтингового прогноза будет способствовать дальнейшей активизации иностранных инвесторов на российском рынке", — уверена Нестерова.