Эксперт прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства Fitch улучшить прогноз по рейтингу РФ поможет привлечь иностранных инвесторов на российский рынок, сообщила РИА Новости основатель и председатель совета директоров Глобал Рус Трейд Анна Нестерова.
Сейчас из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает этот рейтинг как инвестиционный. S&P ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody"s оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1".
Также она напомнила, что ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых, а курс рубля сохраняет стабильность.
"Ожидается, что изменение рейтингового прогноза будет способствовать дальнейшей активизации иностранных инвесторов на российском рынке", — уверена Нестерова.