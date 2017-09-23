МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экономические предпосылки для повышения кредитного рейтинга России уже сложились, это подтверждается решением международного рейтингового агентства Fitch, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В пятницу Fitch улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного до позитивного.

"Экономические предпосылки для повышения кредитного рейтинга России уже сложились, что подтверждает позитивный прогноз агентства Fitch. На наш взгляд, это произошло еще в 2016 году, когда укрепились макроэкономические показатели, стабилизировался курс рубля и цена на нефть во многом в результате эффективных мер, предпринятых руководством страны", — сказал журналистам Дмитриев.

Это также подтверждается растущим числом сделок и проектов с участием иностранных инвесторов во многих отраслях, считает глава фонда.

"Мы видим это, безусловно, и по работе РФПИ, ежедневно взаимодействуя с фондами и другими инвестиционными институтами разных стран мира", — отметил Дмитриев.