Китай прекращает поставки в КНДР газового конденсата и СПГ

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 с 23 сентября прекращает поставки газового конденсата и сжиженного природного газа в КНДР, сообщается на сайте министерства коммерции Китая.

Отмечается, что в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 и в соответствии с торговым законодательством КНР был принят ряд мер, касающихся определенных продуктов импортно-экспортной торговли с КНДР.

"С полуночи в день публикации данного заявления прекращаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа", — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что запрет касается и той продукции, которая уже находится на границе, но еще не прошла таможенные процедуры.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.