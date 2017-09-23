Китай прекращает поставки в КНДР газового конденсата и СПГ

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 с 23 сентября прекращает поставки газового конденсата и сжиженного природного газа в КНДР, сообщается на сайте министерства коммерции Китая.
"С полуночи в день публикации данного заявления прекращаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа", — говорится в заявлении ведомства.
Также отмечается, что запрет касается и той продукции, которая уже находится на границе, но еще не прошла таможенные процедуры.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.