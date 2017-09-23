Китай ограничит экспорт продуктов нефтепереработки в КНДР с 1 октября

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 с 1 октября этого года ограничит поставки нефтепродуктов в КНДР, говорится на сайте министерства коммерции Китая.

"В рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 и в соответствии с торговым законодательством КНР были приняты следующие меры, касающиеся ряда продуктов импортно-экспортной торговли с КНДР … С 1 октября 2017 года ограничивается экспорт в КНДР нефтепродуктов", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года все страны-члены ООН не могут экспортировать в КНДР более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов (соответствует 60 тысячам тонн), а с 1 января 2018 года не более 2 миллионов баррелей (240 тысяч тонн) ежегодно".

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.