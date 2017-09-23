Китай ограничит экспорт продуктов нефтепереработки в КНДР с 1 октября

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 с 1 октября этого года ограничит поставки нефтепродуктов в КНДР, говорится на сайте министерства коммерции Китая.
Отмечается, что "с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года все страны-члены ООН не могут экспортировать в КНДР более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов (соответствует 60 тысячам тонн), а с 1 января 2018 года не более 2 миллионов баррелей (240 тысяч тонн) ежегодно".
В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.