Moody's снизило суверенный рейтинг Британии с "Аа1" до "Аа2"

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Международное рейтинговое агентство Moody"s снизило суверенные рейтинги Великобритании (долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченных долговых обязательств) на одну ступень, до "Aa2" с "Aa1" из-за возможного негативного влияния выхода страны из Евросоюза (Brexit) на национальную экономику. Сообщение о своём решении агентство опубликовало в пятницу вечером.
По мнению аналитиков агентства, давление на налогово-бюджетную систему Британии будет усиливаться из-за снижения прочности британской экономики в среднесрочной перспективе из-за Brexit.
Вслед за снижением суверенных рейтингов Moody's также снизило рейтинги Банка Англии и необеспеченных облигаций до "Аа2" с "Аа1". Прогноз по данным рейтингам соответственно повышен до "стабильного" с "негативного".
Дефицит бюджета в ближайшие годы будет составлять 3-3,5% от ВВП. В то время как британское правительство намерено сократить этот показатель до менее чем 1% ВВП в 2021–2022 финансовом году.
Рост ВВП Великобритании в 2017 году замедлится до 1,5%, в 2018 году – до 1%, считают в агентстве.
Moody's стало первым агентством, которое ухудшило прогноз по рейтингам Британии в июне 2016 года сразу после референдума о Brexit. Тогда прогноз был снижен со "стабильного" до "негативного" по рейтингу долгосрочного эмитента и долговому рейтингу. Однако оба рейтинга были подтверждены на уровне "Аа1".