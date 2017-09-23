Цукерберг рассказал о планах по продаже акций Facebook

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что планирует продать до 75 миллионов акций своей компании в ближайшие полтора года, чтобы спонсировать благотворительные проекты.

"Мы планируем ускорить нашу работу и продать большинство своих акций раньше. Я ожидаю, что мы продадим от 35 до 75 миллионов акций Facebook в ближайшие 18 месяцев, чтобы поддерживать нашу работу в сферах образования, науки и юриспруденции", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook

При этом Цукерберг планирует сохранить контроль над компанией в течение как минимум 20 лет. По его словам, ранее он просил совет директоров увеличить ценность собственной доли, чтобы иметь возможность руководить компанией. Однако предложение было снято по инициативе Цукерберга в связи с тем, что ценность акций на рынке выросла благодаря эффективности компании.

После рождения дочери в 2015 году Марк Цукерберг заявил о решении пожертвовать 99% своих акций на благотворительность. При этом основатель компании отмечал, что продажа акций будет осуществляться "в течение всей его жизни".